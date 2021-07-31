«اعتبريني أخوكي».. تفاصيل خطف واغتصاب ربة منزل بالمعادي

كشفت أوراق التحقيق فى واقعة خطف «ه. أ» ربة منزل 28 سنة، واغتصابها فى منطقة المعادى بالقاهرة، عن أن المجنى عليها كانت تعانى ضائقة مالية وعدم قدرتها على سداد ديونها، وأنها تعرف المتهم «أ.م» 32 سنة، وتوجهت للاقتراض منه، حيث سبق وعرض عليها أن يقرضها أى مبالغ مالية تحتاج إليها، وأن تعتبره بمثابة شقيقها.

وأوضحت أوراق التحقيق: «أنه مع مرور المجنى عليها بضائقة مالية اضطرت إلى اللى اللجوء للمتهم، الذى لم يمانع فى مساعدتها، حيث طلب منها مرافقته لمقابلة صديق له لاقتراض المبلغ، حيث أوهمها أنه لا يملك المبلغ الذى تحتاجه فى الوقت الحالى، لكنها لم تعرف أن المتهم اتصل بصديقه «ص. ع»، واتفق معه على اغتصاب المجنى عليها».

وتابعت: «أنه عند وصول المجنى عليها برفقة المتهم الأول إلى مكان مقابلة صديقه، قاما باختطافها عنوة فى مركبة «توك توك» إلى عقار مهجور، واغتصابها، ولم تجدى مقاومتها وصراخها، قائلة: «دى اخرتها مش قلت لى اعتبرينى اخوكى»، كما لم يكتفى المتهمين بذلك بل استوليا على هاتف المتهمة ومبلغ مالى كان بحوزتها».

وأكدت التحريات حقيقة رواية المجنى عليها وذلك بعد تحريرها محضر بقسم الشرطة، حيث تبين أن المتهم (تحايل عليها واقنعها بتلبية رغبتها وإقراضها مبالغ نقدية)، وتوجه بها إلى المكان الذي اتفق مع المتهم الثاني بغية مواقعتهما لها جنسيا كرها عنها».

واستطردت التحريات: «أن المتهمين واقعا المجني عليها بغير رضاها، وبطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دفعها الثاني مجردان إياها من ملابسها عنوة وشل بذلك مقاومتها، وعاشرها معاشرة الأزواج»، فيما تم ضبط المتهمين وإحالتهما للمحاكمة، التى جرت وقائعها بمحكمة جنايات القاهرة الخميس الماضى، والتى قضت بحبسهما 3 سنوات.