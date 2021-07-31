مقتل شخص في مشاجرة لخلافات ثأرية بالبداري بأسيوط

لقي شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية العقال البحري، التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورمركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية العقال البحري، بدائرة المركز، ووقوع قتيل

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بين عائلتي «الديابة» و«الحمايات» بسبب ثأر قديم بين العائلتين.

وأسفرت المشاجره عن مقتل حسين عبد الرحيم إسماعيل، 50 سنة، ونُقلت الجثة لمشرحة البداري تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم، واُستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي بالبداري

من جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام كوبري طما سوهاج، بين سيارة ملاكي رقم 7298 «ى ط ر» بالطفل يوسف محمد جمال، 6 سنوات، ومقيم بقرية الهمامية، ولقي الطفل مصرعه في الحال، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.