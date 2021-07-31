بعد جوهانسون.. جيرارد باتلر يقاضى شركة إنتاج طالبا تعويض 10 مليون دولار

أقام النجم الأمريكي، جيرارد باتلر، دعوى قضائية ضد منتجي فيلم «Olympus Has Fallen»،وذلك في نزاع على أرباح الفيلم، حيث تأتي الدعوى المقامة بعد يوم من إقامة سكارليت جوهانسون دعوى تعويض ضخمة ضد شركة «والت ديزني»، مدعية أن الإصدار المتزامن لفيلم «Black Widow» على منصة «Disney +»، اقتطع من نسبة أرباحها من مبيعات شباك التذاكر.

وادعى باتلر في الدعوة القانونية التى قدمها أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، بأن الشركة تدين له بأكثر من 10 ملايين دولار من الأرباح، قائلا: «الشركة قللت من قيمة الأرباح بأكثر من 11 مليون دولار، عن طريق عدم الإبلاغ عن ما يقرب من 8 ملايين دولار من المدفوعات لكبار المديرين التنفيذيين»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وجاء في الدعوى: «أن المنتجين حصلوا على عشرات الملايين من الدولارات من الفيلم، لكنهم يرفضون دفع بنس واحد لبتلر من الأرباح التي وعد بها في اتفاق الطرفين»، وتابعت: «بدلاً من ذلك شرع المنتجون في خطة مصممة لتحريف الشؤون المالية للفيلم إلى بتلر بشكل صارخ، بحيث يعتقد بتلر أن مثل هذه المدفوعات لم تكن مستحقة».

ويرفض بتلر التسامح مع ادعاءات المدعى عليهم الخاطئة وغيرها من التصرفات غير المشروعة، كما ذكرت الدعوى: «عمل بتلر مع المدعى عليهم لإنشاء امتياز فيلم ناجح للغاية، إنه يطالب بنصيبه العادل».

وتشير الدعوى إلى أن الدعوى القضائية الفيدرالية، تزعم أن المنتجون فشلوا في الإبلاغ عن أرباح الفيلم إلى نقابة المخرجين لخطة المعاشات التقاعدية والصحة في أمريكا»، مضيفة: «يبدو أن طريقة عمل المنتجين هي إخفاء الأرباح من أجل الاحتفاظ بها لأنفسهم».

وفقًا للدعوى، يمنح عقد بتلر 10٪ من صافي الأرباح، بالإضافة إلى 6٪ من إجمالي الإيرادات المحلية المعدلة التي تزيد عن 70 مليون دولار و12٪ من إجمالي الإيرادات الأجنبية المعدلة التي تزيد عن 35 مليون دولار، وكان من حق شركة الإنتاج الخاصة به أيضًا الحصول على 5 ٪ من صافي الأرباح.

وتزعم الدعوى أيضا أن بتلر، تلقى بيانات محاسبية غير منتظمة من المنتج وأن بتلر قد اعترض على هذه البيانات، وقام بتعيين مدقق حسابات وجد أن الإيصالات المحلية أقل من قيمتها بمقدار 17.5 مليون دولار، وإيصالات المنتجين تم التقليل من قيمتها بمقدار 12 مليون دولار، بما في ذلك 8 ملايين دولار التي ذهبت للمديرين التنفيذيين.

وتدعي الدعوى أيضًا أن المنتجين اقتطعوا التكلفة الكاملة للدعاية الأجنبية من الإيصالات الأجنبية، على الرغم من أن الموزعين الأجانب حملوا نصف التكلفة، كما تشير الشكوى إلى الاحتيال، وخرق العقد، وخرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل، والتدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية والمحاسبة، والسعي إلى محاكمة أمام هيئة محلفين.

يشار إلى أن فيلم «Olympus Has Fallen» من إخراج أنطوان فوكوا، ويركز على عميل الخدمة السرية المشين مايك بانون (بتلر)، الذي يصبح محاصراً داخل البيت الأبيض بعد هجوم إرهابي ويعمل على إنقاذ الرئيس من الخاطفين، وحقق الفيلم 170.3 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي في عام 2013.