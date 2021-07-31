تحصين 194 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية (صور)

أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، تحصين ما يقرب 194 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى الوحدات البيطرية بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، أن جهود مديرية تتواصل للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، فضلًا عن توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتهاعلي مستوي الوحدات البيطرية.

استكمال أعمال التحصينات لمواجهة الأمراض الوبائية للحفاظ الثروة الحيوانية

وأشار «أنور» أنه يجرى استكمال أعمال التحصينات لمواجهة الأمراض الوبائية المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وجاء ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية، ومتابعة واشراف وتعليمات الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتعاون كافة الجهات المعنية.

لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وذكر مدير الطب البيطري، أن الحملة القومية بدأت فعالياتها للتحصين منذ 26 يونيو لسنة 2020 من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقري المحافظة ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

توعية الفلاحين ومربي الماشية بأهميه التحصين

وأوضح أن الجهود تشمل حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهميه التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، حيث تجوب لجان التحصين كافة مراكز وقرى المحافظة.