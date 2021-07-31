إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر.. تعرف على يومها

يترقب الملايين من العمال في القطاعين الحكومي والخاص، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، حيث تأتي الإجازة ضمن سلسلة الإجازات التي حصل عليها العمال وطلاب المدارس على مدار العام الجاري 2021.

30 مليون عامل يستفيدون من إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر

وتحل إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، خلال شهر أغسطس المقبل، ليستفيد منها أكثر من 30 مليون عامل يشغلون وظائف في القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، وفقا لقوانين العمل في مصر، ومن بينها قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العمل للعاملين بالقطاع الخاص.

ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر إلى يوم الخميس 12 أغسطس

وتحل إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس المقبل، والتي قد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 12 أغسطس، وفقا لما اعتادت عليه البلاد، حيث سبق وأن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي تتصادف مع أحد الأيام في وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، وعليه فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر قد يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس 12 أغسطس 2021.

جدير بالذكر أن شهر يولية الماضي شهد حزمة عدد من أيام الإجازات التي حصل عليها المصريون بجانب إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر، بمناسبات مختلفة، ومنها إجازات عيد الأضحى المبارك، والتي حصل بسببها العاملون بالقطاعات الحكومية على 8 أيام إجازات من السبت 17 يوليو إلى السبت 24 يوليو، بينما حصل العاملون بالقطاع الخاص على خمسة أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى من الأحد 18 يوليو إلى الخميس 22 يوليو.

كما شهد شهر يوليو إجازة أخرى ولكنها إجازة وطنية، وهي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتزامنت هذا العام مع أيام إجازات عيد الأضحى المبارك، حيث حلت ذكرى الثورة يوم الجمعة 23 يوليو.