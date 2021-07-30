حياة كريمة في كفر الشيخ.. مجمع خدمات ضخم بمسقط رأس سعد زغلول

يعمل برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث جرى إدراج مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بعدد 5 وحدات محلية و18 قرية أم و نحو 187 تابع وتهتم المبادرة على رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة في القرى للارتقاء بها بكل الخدمات، منها مجمعات الخدمات الحكومية والتي تتلخص في إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية يقدم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية، حتى يتمته أهالي لك القرى بهذه الخدمات، فضلا عن إعادة بناء المساكن للمواطنين غير قادرين، وتمكينهم اقتصاديا.

مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ.. توفير كل الخدمات لمركز مطوبس

تعمل مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، على عمل مجمع خدمات للمواطنين في القرى المستهدفة، وتشمل سجل مدني ومكاتب للبريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ومجمعات للخدمات الزراعية ونقاط أمنية وتحسين جودة خدمات الاتصالات عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة.

الهدف من مجمع الخدمات التي توفرها مبادر «حياة كريمة» في مركز مطوبس في كفر الشيخ، على إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، تفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر، يضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي ومركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات.

ويراعى الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي، كما يراعى أكواد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة وهم ذوى الهمم والنساء وكبار السن.

توفير مشروعات تنموية بمسقط رأس الزعيم سعد زغلول

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة تشمل قرية «إبيانة» بمركز مطوبس، مسقط الزعيم سعد زغلول، ستعمل على إقامة مجمع خدمي به، «جمعية زراعية - تضامن اجتماعي - مكتب تأمينات - مكتب ضرائب عقارية - ماكينات صرف (A.T.M)- انشاء مركز شباب وملعب خماسي - تكاسي وتبطين الترع بالقرية -اعمال رصف وتركيب «إنترلوك» بشوارع القريةإ- انشاء وتطوير مدارس الابتدائي والإعدادي - تطوير شبكة مياه الشرب - تطوير شبكة الكهرباء- رفع كفاءة خطوط الاتصالات -مد خطوط فايبر للتحول الرقمي».

وأضاف أن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تابعا، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزاً على مستوى محافظات مصر .