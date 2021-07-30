المشروعات لا تتوقف.. إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، في حلقة اليوم الجمعة، آخر تطورات المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في 3 محافظات، هي الفيوم والمنيا والشرقية.

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء 10 مراكز خاصة بالخدمات واحتياجات المواطن بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حالة من العمل المستمر، وجار إنشاء 600 مشروع يتم العمل بها في نفس الوقت.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والمياه بنسبة 37% و27%، منوها بأن الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي بين المراكز على وشك الانتهاء.

وأشار إلى أنه تم تسليم الوحدات الصحية المطورة، بالإضافة إلى الانتهاء من تصميمات المراكز والوحدات الصحية الجديدة، منوها بأن هناك 41 قرية داخل المحافظة يتم تطويرها حاليا.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية لتطوير قرى محافظة الشرقية وصلت إلى 6 مليارات جنيه، مشددا على أن النسبة قابلة للزيادة، مضيفا أنه من المقرر إنشاء 23 مدرسة جديدة وتطوير أكثر من 18 مدرسة، بالإضافة إلى الوحدات الطبية التي تتمثل في 26 مشروعا.

وقال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مشروعات مبادرة حياة كريمة تتقدم بخطى ثابتة، «الآن يتم العمل على 1300 مشروع في 16 قطاعا مختلفا داخل المحافظة».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إنشاء مجمعات صناعية صغيرة داخل كل قرية وفقا لما يميز كل قرية، متابعا بأن مشروعات الصرف الصحي داخل المحافظة وصلت إلى 69 مشروعا من أصل 191، مسترسلا: تم الانتهاء من 35% من مشروعات البنية التعليمية.

من جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تتعامل مع المخالفات بشكل حاسم وسريع، لافتا إلى أنهم تعاملوا مع 90% من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة وأن العمل مازال مستمرا.

وأضاف محافظ الفيوم، أن كل مخالفات البناء بالمحافظة تم تقديم التصالح عليها، فضلا على أنهم يعملون في ملف تقنين وضع أراضي وضع اليد بصورة جادة جدا، وأي مواطن غير جاد في تقنين وضع أرضه يتم التعامل معه بصورة حاسمة.