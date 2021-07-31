ابنة سعيد صالح في ذكرى ميلاده: كان شعنون وكوميدي: مفتقداه جدا

أحيت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ذكرى ميلاده، معبرة عن افتقادها الكبير له ولوجوده في حياتها، مضيفة أنَّها لا تتحدث مع والدها الراحل وترسل له الرسائل يوم وفاته أو يوم ميلاده فقط، بل يحدث ذلك بشكل يومي «حتى لو بضحك وأهزر لازم بيبقى في مواضيع كتير بيني وبينه طول اليوم وفي نص اليوم، وهو عارف إنه واحشني، ويارب يكون حاسس بينا، وهو عارف إنه مفيش بعده، رغم إنه في حياة وفي شغل وولاد، ولكن في غصة في حياتي، ومفتقداه جدا».

وعن أقرب أعمال والدها الراحل إلى قلبها، أضافت هند صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، مذيعة برنامج « 8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّها تحب العديد من أعماله على رأسها مسرحية «العيال كبرت»، وفيلم «المشبوه» و«أشياء ضد القانون»، «هالو شلبي»، موضحة أنَّها تحب الأعمال التي يجسّد والدها فيها أدوار درامية أكثر من الكوميدية، وتحب كثيرًا مشاهد والدها كممثل تراجيدي «أنبهر به وأسعد كثيرًا».

وحول شخصية والدها، قالت: «كان شعنون كتير وكان أكثر حيوية وكوميدية من الأعمال التي قدمها، وكان بيخلي جو البيت مختلف، كان لازم يكون في حركة في البيت طالما هو موجود».

الفرق بين ميلاد «سلطان الكوميديا» ووفاته يوم واحد، بل أقل من 24 ساعة، ساوت 76 عامًا، عاش خلالها الفنان سعيد صالح بين أروقة الفن الذي كان عشقه الأول والأخير، حيث رحل في مثل هذا اليوم 31 من يوليو عن عالمنا لتبقى أعامله في ذاكرة كل محبيه.