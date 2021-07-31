أسعار الأسماك اليوم.. «السبيط» بـ170 و«البوري» بـ80

سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت 31 يوليو 2021، استقرارًا في السوق المحلية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام في سوق العبور للجُملة، وبلغ سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو جرام.

كما وصلت أسعار القاروص من 90 إلى 100جنيه، وتراوح سعر الجمبري بين 100 إلى 170 جنيه، وبلغ سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الكابوريا فتراوح بين 30 إلى 130 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم 26 يوليو 2021 في الأسواق

وجاءت أسعار السمك في الأسواق العادية، وفقًا لتجار في منطقة فيصل بالجيزة، على النحو التالي:

- تراوحت أسعار سمك البوري بين 70 و80 جنيهًا.

- تراوحت أسعار المكرونة بين 70و80 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدنيس بين 90 و130جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الثعابين إلى 200 جنيه.

- تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- تراوح سعر البلطي بين 17 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا.

وتعمل الدولة في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج من الأسماك خاصة، باعتبارها مصدرًا غنيًا بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية التي تجعلها الطبق المفضل لدى الكثيرين.

وأنشأت مصر مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، وهو أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب، حيث يعتبر مشروع الاستزراع السمكي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وإلى جانب تطوير بحيرة المنزلة الذي انعكس على حركة الصيد بها، فشهادات بعض الصيادين العاملين في البحيرة منذ سنين طويلة أكدت ذلك، حيث أصبحت الأوضاع آمنة بعد أن كان الصيادون يتعرضون للسرقة والبلطجة، فيما أسهم التطوير أيضًا في تحسين المياه وبالتالي تنوع الأسماك وظهور أشكال جديدة لم تكن تصل للبحيرة في السابق.

وتحتل مصر المركز الأول بقارة أفريقيا في الاستزراع السمكي، وتنتج نحو 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية.