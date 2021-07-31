«صحة الغربية»: انحسار إصابات كورونا وخروج 23 مواطنًا لتعافيهم

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربي، اليوم السبت، انحسار أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وخروج ما يقرب من 23 مصابًا من أقسام العزل الصحي عقب تعافيهم وتماثلهم للشفاء الكامل وعودتهم إلى منازلهم، على مستوى مستشفيات الحميات والصدر والعامة بقرى ومراكز المحافظة.

ولفت وكيل صحة الغربية، إلى أنه أعطى توجيهاته إلى مساعديه بتكثيف الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بناء على تعليمات وزيرة الصحة ومحافظ الغربية بالمرور على المستشفيات؛ للوقوف على مدى جاهزيتها على مدار 24 ساعة لاستقبال وتقديم الخدمة الصحية في أفضل صورة.

من جانبه، باشر الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، دوره من خلال المرور على مستشفى الشهيد سامي سلامة السنطة المركزي؛ لتفقد جميع أقسام المستشفى للعزل والعنايات المركزة والمتوسطة للكوفيد وغير كوفيد، والاستماع للمرضى وقياس مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة.

جاء ذلك بتفقد قسم الاستقبال وتأكد وجود جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات وعدم وجود أجهزه معطلة مرورا بالمعمل والعمليات والحضانات والأقسام الداخلي.

وأشار الدكتور شيحة، إلى انخفاض أعداد مرضى الكوفيد بصورة ملحوظة وبناء عليه تم زيادة الأسرة للمرضى غير كوفيد.

وأوضح أنه قد تم تحويل العناية المركزية كوفيد إلى عناية غير كوفيد واستئناف تفعيل قوائم الانتظار للعمليات واستقبال المرضى العاديين، كما أثنى على الطاقم الطبي والإداري للمجهود المبذول وتحسن مستوى النظافة وعدم وجود زياره وبذل مزيد من الجهد لصالح المرضى.