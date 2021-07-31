«التخطيط» تطلق حملة «خليك ريادي» لأبناء العاملين بالجهات الحكومية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع "رواد 2030"، حملتها التوعوية، بعنوان "خليك ريادي" لنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، حيث انطلقت الحملة بعقد برنامج تدريبي لأبناء العاملين بوزارة المالية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج التدريبي يسهم في تشجيع الفكر الريادي لأبناء العاملين بالجهات الحكومية، واكتشاف رواد الأعمال الحقيقيين عن طريق خلق الأفكار الريادية القابلة للتطبيق، مشيرة إلى اهتمام الدولة بدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمعات المختلفة، وحث الشباب ورواد الأعمال على التفكير في العمل الحر بصورة غير نمطية، وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة والتي تهدف إلى نهضة المجتمع والعمل على حل مشكلاته.

ومن جانبها، أوضحت د. غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن البرنامج التوعوي تم إطلاقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يقوم أحد المدربين المختصين بتوفير المعرفة والمهارات الأساسية، بهدف تأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال، متابعة أنه يتم تأهيل المتدربين للحصول على منحة المليون ريادي، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى الاستفادة من المنح والبرامج التي يقدمها مشروع رواد 2030.

وتابعت أن مشروع رواد 2030 أدرك أهمية تقديم حملات توعوية خاصة بنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، موضحة أن الجلسة التدريبية الأولى تمت بحضور 350 من أبناء العاملين من مختلف المحافظات بالجهات التابعة لوزارة المالية، منهم 36% من محافظة القاهرة وآخرين من الإسكندرية، الصعيد، الدلتا، والقناة.