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«التعليم» تعلن ضبط طالبة بالدقهلية سربت أسئلة الأحياء

كتب:

توفيق شعبان
11:44 ص | السبت 31 يوليو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الطالبة (ا.ح.ح) بمحافظة الدقهلية، لحيازتها تابلت مهكر وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الأحياء) على الإنترنت، بعد مرور 25 دقيقة من بدء الامتحان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت غرفة العمليات، في بيان عاجل، إن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، معقمة تماما ضد كورونا.

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