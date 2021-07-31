الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا المعتمدة

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 3 مكاتب على مستوى محافظة بني سويف، بداية من اليوم السبت.

100 جنيه مقابل استخراج شهادات التطعيم

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

3 مراكز لاستخراج شهادات التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف أن المديرية خصصت 3 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة "QR code"،وهي: مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، والمركز الطبي في ببا، والمركز الطبي بالفشن، مؤكدا على أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه بالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على الشهادة، أن يتقدم المواطن فقط بجواز سفره لأحد المراكز الطبية المخصصة، التي تعمل من الــ 9 صباحا حتى 9 مساء، ويتم تحصيل رسوم قيمتها 100 جنيه من المواطن مصري الجنسية، وما يعادل 10 دولار من المواطن الأجنبي.

الصحة تطلق تطبيقا إلكترونيا للموبايل بمثابة جواز سفر صحي

ومن المقرر أن تنتهي وزارة الصحة من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حاصلا على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلًا على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.