عاجل.. 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب رسوم استخرام شهادة كورونا للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

الصحة: تطبيق الموبايل الإلكتروني ليكون جواز سفر صحي الكتروني

وتابعت الوزارة أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

اجمالى عدد الجرعات المتوقع وصولها مصر الفترة القادمة

وكشفت الوزارة عن إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، مشيرة إلى أنه يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن، كما ناشدت وزيرة الصحة، المواطنين، لحجز لقاحات كورونا في مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.