موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. الرابط والخطوات بالتفصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 126 مكتبا على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت وزارة الصحة والسكان من المسافرين ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمسافرين، وقالت إنه على المسافرين حجز لقاح كورونا من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان؛ واختيار مراكز المسافرين في المحافظة الراغب أخذ اللقاح وسيتم إرسال رسالة عبر التليفون خلال 72 ساعة.

رابط وخطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

واستعرضت الوزارة خطوات ورابط التسجيل على موقع لقاح كورونا للمسافرين والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط.

- اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.

- تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة.

- والموافقة على شروط اللقاح ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول والتي تفيد بمكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمد وبها PR code الخاص بالسفر.

رسوم استخراج شهادات التطعيم بلقاح كورونا للمسافرين

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، وقالت الوزارة إنها حددت 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، لافتة إلى أن الشهادات تحمل رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وأكدت الوزارة على أن شهر أغسطس من المقرر أن تستقبل فيه مصر عدد كبير من اللقاحات المتنوعة، خاصة للمسافرين لتسهيل مهمة السفر، خاصة للدول التي تشترط أنواع معنية من اللقاحات لدخولها.