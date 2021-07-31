«أغمى عليها».. نقل مراقبة بلجنة ثانوية عامة إلى مستشفى فوه المركزي

تعرضت مراقبة بلجنة مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمدينة فوه، لحالة إغماء، أثناء القيام بأعمال المراقبة بامتحانات الثانوية العامة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تفيد بورود إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بإصابة مراقبة داخل اللجنة بحالة إغماء.

وتم الدفع بسيارة إسعاف، من سيارات تأمين لجان الثانوية العامة، حيث جرى نقل المراقبة إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وتبين أنها «ج . ج . ع» 33 سنة، و يجري الآن عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى فوه للتأمين الصحي.

وفي وقت سابق، تلقت غرفتا العمليات بمديريتي الصحة والتربية والتعليم، إشارة بإصابة 3 أشخاص في لجان الثانوية العامة، ما بين هبوط بالدورة الدموية وغيبوبة سكر ومغص كلوي، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: أمينة عبد المنعم منصور، عامل خدمات معاونة، بغيبوبة سكر بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بدسوق، وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام.

كما أصيبت هبة محمد أحمد علي، ملاحظ بمدرسة منشية عباس للبنات، بهبوط في حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها لمستشفى لإحدى المستشفيات الخاصة بالرياض، كما تم نقل زرق سعد مراقب بلجنة محلة دياي التابعة لإدارة دسوق التعليمية؛ لإصابته بمغص معوي، وتم نقله لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.