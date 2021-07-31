مصرع طفل وإصابة 4 من عائلة واحدة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

لقي طفل مصرعه، وأصيب 4 آخرون، من عائلة واحدة، بتسمم غذائي، وجاري التعرف على سببه، ونُقل المتوفى لمشرحة مستشفى الحامول المركزي، والمصابون للمستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بإصابة عائلة بتسمم غذائي أدى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين، ونُقلوا لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من البيانات بالمستشفى مصرع حسن ربيع حسن 11 سنة، ووُضع بمشرحة المستشفى، وجاري عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وهم رهف ربيع حسن، 10 سنوات، وريماس ربيع حسن، 5 سنوات، وصفيه أبو مسلم أحمد، 75 سنة، وابتسام طلعت منصور، 36 سنة، وجميعهم من عزبة حميدة الحامول.

وقبل قليل، أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب بالرياض، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب بالرياض، وتبين إصابة كل من هنية حسين سعد، 55 سنة، ومحمد صابر محمد، 35 سنة، وعصام فتحي عبدالحليم، 56 سنة، ونصر محمد نصر، 50 سنة، ومصطفي عبدالهادي مفرح، 55 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز الرياض، ومصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.