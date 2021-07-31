القوى العاملة: 80 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم في بورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 14 شركة 80 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسؤولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 61 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وأتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 50 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم،كما شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد ضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهى يوسف، ورشا توفيق، ونهي رمضان ، ومحمد أمين ، وأميرة إبراهيم، ونيفين لوقا متياس، مفتشو تفتيش العمل.