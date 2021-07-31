تدشين قافلتين بيطريتين بقريتي «سنباط» و«دهتورة» بالغربية (صور)

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، اليوم، تدشين قافلتين بيطريتين بقريتي «سنباط» و«دهتورة» التابعة لمركز زفتى.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، فى تصريح اليوم السبت، أن فعاليات القافلتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلتين.

الكشف على 443 حيوانًا وصرف التحصينات والأدوية لـ3050 طائرًا

وأوضح مدير الطب البيطري أنه خلال القافلتين تم الكشف على 443 حيوانًا، وصرف التحصينات، والأدوية لـ3050 طائرًا، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار «الموجات فوق الصوتية»، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية في المرحلة المقبلة.

استكمال 54 قافلة بيطرية بمدينة زفتى

وأشار «أنور» إلى أنه جارٍ تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى خلال الفترة المقبلة.