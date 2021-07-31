إيرادات أمس الجمعة.. 900 جنيه لـ«ديدو» و«العارف» يكتسح بـ1.8 مليون

تذيل فيلم «ديدو» قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما مساء أمس الجمعة، حيث حقق إيرادات 861 جنيهأ، ليحتل المركز الأخير في قائمة الأفلام المعروضة بالسينما وهي «العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا، أحمد نوتردام».

إيرادات فيلم «ديدو» تجعله في المركز الأخير بالسينما

فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، نور قدري، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار فانتازيا كوميدية حيث يتعرض ديدو وعدد من الأشخاص لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات ضاحكة ومحاولة التغلب على المصاعب التي تقابلهم بشكل كوميدي.

ومنذ أيام جرى سحب فيلم «ماما حامل» من دور العرض السينمائي بعدما تذيل قائمة الإيرادات حيث حقق ما يقرب من 500 جنيه فقط في يوم واحد، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، سيناريو وحوار لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم «العارف» يتربع على عرش إيرادات شباك التذاكر

فيما تصدرت إيرادات فيلم العارف شباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الجمعة، حيث حقق مليون و809 آلف و827 جنيها، ويتربع على عرش الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 14 يوليو من الشهر الماضي، حيث حقق إيرادات تجاوزت الـ 35 مليون جنيه حتى الأن، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وجاءت إيرادات فيلم فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، في المركز الثاني في شباك التذاكر مساء الجمعة، بواقع بواقع 978 ألف و943 جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.