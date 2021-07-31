«العارف» يتصدر إيرادات شباك تذاكر دور العرض بمليون و809 ألف جنيه

تصدر فيلم «العارف»، إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، أمس الجمعة، حيث حقق مليون و809 ألف و827 جنيه، حيث يتربع على عرش الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 14 يوليو من الشهر الماضي بإيرادات تجاوزت الـ35 مليون جنيه حتى الأن.

فيلم «العارف» يجمع للمرة الأولى بين النجوم أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي فيلم «العارف» تخلى الفنان أحمد فهمي لأول مرة عن اللون الكوميدي الذي طالما تميز به منذ احترافه التمثيل رسميًا منذ نحو 13 عامًا، وجسّد دورًا مختلفًا عما اعتاد تقديمه في السنوات الماضية.

أحمد عز عن مستوى الأكشن بـ«العارف»: في مستوى السينما العالمية

وتدور أحداث فيلم «العارف» في إطار من الإثارة والأكشن حول سيطرة عصابات التكنولوجيا و«الهاكرز»، التي تخوض حربًا مختلفًا عن طريق الإنترنت، حيث يتورط «يونس» الذي يلعب دوره الفنان أحمد عز والذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة خلال محاولته سرقة أحد البنوك من خلال الشبكات العنكبوتية مع إحدى العصابات الخطيرة ويقع في مأزق لا يستطيع التخلص منه وتتصاعد الأحداث مع محاولة التخلص من يونس، بينما يسعى راضي أحد أفراد العصابات المنظمة والذى يجسد دوره الفنان أحمد فهمي في الانتقام من يونس وتصفيته.

فيلم «العارف» تم تصويره على مدار عامين، وتوقف تصويره أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مع نهاية 2019، حيث تم التصوير في أكثر من دولة أجنبية.

وقال الفنان أحمد عز في تصريحات له على هامش العرض الخاص للفليم، بأن «الأكشن» فى فيلم «العارف» يضاهى السينما العالمية من خلال استخدام تقنيات حديثة.