خصصت وزارة التربية والتعليم، رابطا للطلاب على مستوى الجمهورية، للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، والذي سيتيح جميع البيانات للطلاب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويقدم موقع جريدة «الوطن» خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، الذي سيتمكن من خلاله من الدخول على الفصول الافتراضية ومنصة الامتحانات الخاصة بالتعليم عن البعد، وذلك في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

ـ يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الاستعلام عن كود الطالب، من هنــــا.

ـ يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد.

ـ تسجيل تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، اختيار النوع.

ـ الضغط على «تسجيل دخول».

ـ سيتم استخراج كود الطالب للتسجيل بمنصة ادمودو التعليمية.

المنصة التعليمية ادمودو Edmodo

واحدة من المنصات التعليمية الإلكترونية المجانية، وتقدم المناهج الدراسية، وتتيح طريقة التواصل بين الطلاب والمعلمين، وتتناسب مع تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاستعلام عن الدروس التعليمية من الدخول هنــــا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنصات التعليمية تتمثل في منصة حصص مصر، ومنصة البحث المباشر، وبنك المعرفة المصري، ومنصة إدارة التعلم، مؤكدة أن هذه المنصات تشمل مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين الحريصين على إعداد المادة العلمية بطريقة سلسة حتى يتمكن الطلاب من فهمها، مشيرة إلى أنها حريصة على توفير جميع الخدمات التعليمية إلكترونيًا، وتوفير مجموعة متنوعة من المنصات التعليمية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، للاطلاع على المقررات الدراسية والتدريب على طريقة الامتحانات الجديدة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع هذه المنصات التعليمية والتدريب على نظام التعلم الجديد من خلالها.