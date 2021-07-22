أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط وخطوات الاستعلام عن كود الطالب studea emis gov eg بالرقم القومي، عبر موقعها الإلكتروني، لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، ويمكن من خلاله الدخول على الفصول الافتراضية ومنصات الامتحانات الخاصة بالتعليم عن البعد، في إطار رقمنة جميع الخدمات التعليمية لأولياء الأمور تسهيلًا عليهم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الاستعلام عن كود الطالب studea emis gov eg بالرقم القومي، وهى كالتالي:

1- يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الاستعلام عن كود الطالب، من خلال هذا الرابط.

2- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به، والموجود بشهادة الميلاد.

3- كتابة تاريخ الميلاد، ومحافظة الميلاد، اختيار النوع بحسب كل طالب.

4- الضغط على زر «تسجيل دخول».

5- بعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات يتم استخراج كود الطالب والتسجيل به على منصة إدمودو التعليمية.

6- الدخول على منصة إدمودو Edmodo التعليمية، وتتيح طريقة التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل مستمر، وتتناسب مع طبيعة الدراسات «الأون لاين» من خلال هذا الرابط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنصات التعليمية تتمثل في منصة حصص مصر، ومنصة البحث المباشر، وبنك المعرفة المصري، ومنصة إدارة التعلم، مؤكدة أن هذه المنصات تشمل مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين حريصين على إعداد المادة العلمية بطريقة سلسة حتى يتمكن الطلاب من فهمها.

وأشارت التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أنها حريصة على توفير جميع الخدمات التعليمية إلكترونيًا، مشيرة، وتوفير مجموعة متنوعة من المنصات التعليمية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، للاطلاع على المقررات الدراسية والتدريب على طريقة الامتحانات الجديدة.

وفي سياق مختلف، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021، صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.