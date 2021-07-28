محافظ القاهرة يتفقد طريق الأوتوستراد قبل بدء تطويره (صور)

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، طريق الأوتوستراد في المسافة من مدينة 15 مايو حتى كوبري الكريمات.

ووجه محافظ القاهرة مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحي للمرافق المتواجدة أسفل الطريق، لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء فى تطوير الطريق، مع إجراء دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به، خاصة أنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبى، كما يمثل مسارًا حيويًا للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد.

ورافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومسؤولو مديرية الطرق ورئيس حي 15 مايو.