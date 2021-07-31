«مفيش مبروك؟».. صوفينار توضح حقيقة خطبتها (فيديو)

أوضحت الراقصة صوفينار، حقيقة ما جرى تداوله حول خطبتها التي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشر صور تجمعها بشاب يقدم لها خاتم زواج، معلقة عليها بقولها «قريبًا هنقول مبروك» وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، حيث ظهرت من خلال فيديو بصحبة هذا الشاب لتنفي هذا الأمر وتؤكد أنها ما زالت «سينجل».

صوفينار: أنا سينجل وفري

وقال الشاب رامي دياب، الذي ظهر «موديل» بصحبة صوفينار في الأغنية، إن خبر ارتباطهما غير صحيح وأن اللغط الذي حدث جاء خلال تصويرهما «الكليب»، حيث جرى تصوير مقطع فيديو للجمهور خلال تصوير الكليب مصحوب بكلمة «مفيش مبروك»، حيث كانت نيتهما تدور حول التهنئة بالأغنية الجديدة وليس الأمر له علاقة بخطوبة أو زواج «الناس فهمت غلط، مفيش خطوبة ولاحاجة، مجرد كليب».

وقالت الراقصة صوفينار، في الفيديو الذي نشره الموديل رامي دياب عبر حسابه بـ«فيس بوك» وتأكيدها أنها «سينجل وفري، بحبكم يا حلوين، أنا سينجل طبعًا ومفيش خطوبة».

وكانت الراقصة صوفينار، قد نشرت عبر حسابها بـ«انستجرام» فيديو ظهرت من خلاله وهى ترتدي ملابس بيضاء، ويخرج شاب من حمام السباحة ويضع في إصبعها خاتم زواج، معلقة عليه بقولها: قريبا هنقول مبروك، مع قيامها بتقديم «زغرودة» تعبيرًأ عن فرحتها.