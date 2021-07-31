أستاذ مناعة: مصر حاصرت «كورونا» بجهود الدولة ووعي المواطنين «فيديو»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب فى جامعة عين شمس، إنه بفضل جهود الدولة وتعاون المواطنين تمكنت مصر من حصار الموجة الثالثة لكورونا والتي كانت وصلت ذروتها قبل نحو شهر ونصف، مضيفًا «خلال الأسابيع الأخيرة سجلت مصر أعداد إصابة قليلة، حيث بدأت الأعداد تقل بشكل كبير بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وبفضل التزام المواطنين، بالإضافة لتزايد أعداد المواطنين من متلقي اللقاح الخاص بالفيروس، لأنه كلما زادت نسب متلقي اللقاح قلّ انتشار المرض وتحورات الفيروس».

وشدد رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» على أن الوسيلة الأهم لمنع انتشار الوباء هي الإجراءات الوقائية التي يتخذها المواطنون، من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسيل اليدين بشكل متكرر، خاصة أن البلاد المجاورة لنا بدأت تشهد انتشارًا شديدًا للفيروس، بالإضافة لسعي مصر الدائم لتوفير اللقاح والحصول عليه، حيث بذلت مصر جهوداً عديدة لتوفير اللقاح من أكثر من مصدر، كما يوجد الكثير من اللقاحات التي من المقرر أن تصل مصر قريبا.

وتابع: «إن النهضة الطبية التي شهدتها مصر كانت سببًا كبيرًا لتقليل شدة الإصابات، وحتى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بدأت الدولة تهتم بهم بشكل كبير، ما يعد سببًا مهمًا لتقليل نسب الوفيات بفيروس كورونا»، موضحًا أنه مع دخول فصل الخريف تزداد نسب الإصابة بالأمراض التنفسية الفيروسية، وذلك بسبب برودة الطقس وتواجد المواطنين بأماكن مغلقة لذلك فإن منع التجمعات والتهوية الجيدة تعد من العوامل المساعدة لتقليل فرص الإصابة».