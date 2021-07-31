أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج في محافظة الدقهلية

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا اليوم من خلال 8 مكاتب على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك مقابل 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين قيمة استخراج الشهادة، وذلك لمن سبق تطعيمه باللقاح المعتمد لحين وصول اللقاح الجديد «جونسون آند جونسون».

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية بدأت في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 8 مكاتب مخصصة لاستخراج تلك الشهادات على مستوى المحافظة، بداية من اليوم السبت.

قيمة استخراج شهادات كورونا للمصريين والأجانب

وأضاف «مكي»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي قيمته 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

أماكن استخراج شهادات كورونا في الدقهلية

وأشار إلي أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت مكتب صحة اول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استخراج الشهادات حاليًا لمن سبق تطعيمه باللقاح المعتمد لحين وصول اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة.