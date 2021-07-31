عاجل.. القبض على 3 متهمين جدد في مشاجرة المرج: كشفتهم الكاميرا

أظهرت كاميرات المراقبة التي وثَّقت مشاجرة المرج الجديدة، تفاصيل المعركة الدامية بين عائلتي «السميطي» و«السوهاجي» التي راح ضحيتها بائع جائل من عائلة «السميطي» إثر تلقيه عيارًا ناريًا استقر في صدره، وتبين من فحص أجهزة الأمن للفيديوهات المتداولة، تحديد متهمين جدد وعددهم 3 أفراد، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم بعد أن داهمت منازلهم في المرج وتمّ اقتيادهم إلى قسم الشرطة وعُثر بحوزتهم على مقاطع فيديو لأعمال الضرب والتخريب التي شهدتها منطقة المرج الجديدة فجر يوم الخميس وكانت أشبه بـ«حرب شوارع».

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المتهمون في مشاجرة المرج الجديدة

ارتفع عدد المقبوض عليهم في مشاجرة المرج إلى 18 متهمًا بعد القبض على 3 جدد بتهمة القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر خرطوش وإثارة الذعر والرعب بين المواطنين، وبحسب مصادر أمنية أجهزة الأمن، تواصل أعمال جمع المعلومات من أجل تحديد كل المتهمين من الجانبين تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها في مشاجرة المرج الجديدة التي أسفرت عن مصرع مسن وشاب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة بينهم صاحب «محل عصير» من عائلة السوهاجي.

التحريات

وأفادت تحريات المباحث، بأنَّ مشاجرة المرج الجديدة بدأت بنشوب خلاف بين بائع جائل يدعى حسين السميطي، بسبب وقوفه أمام «محل عصير» ملك عائلة «السوهاجي»، في محيط محطة مترو المرج، ليبيع بضاعته، لكن الأخير اعترض على مكان وقوف البائع، فما كان من البائع الجائل إلا أن اعتدى عليه بالضرب بـ«شومة» فسقط على الأرض مصابًا ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد دقائق سرت شائعة بين أسرة المصاب وأقاربه بأنَّه مات، لتتحول معها المنطقة لساحة للمعركة، وحضر شقيق صاحب «محل العصير» بصحبته 3 آخرين، وأطلقوا عدة أعيرة نارية تجاه البائع الجائل وشقيقه الذي يدعى حسين السميطي، مما أدى لوفاته في الحال، وإصابة شقيقه بإصابات مؤثرة.

تفاصيل مشاجرة المرج الجديدة

كانت النيابة العامة، قررت حبس 15 متهمًا بتهمة القتل والشروع في القتل بعد ثبوت ضلوعهم في المشاجرة الدامية، التي تبادل خلالها الجانبان الضرب بـ«الأسلحة النارية والشوم والمولوتوف»، لمدة 3 ساعات، ما أسفر عن إصابة عدد من الجانبين ووفاة شخصين، وتمكّنت قوات الأمن المركزي من السيطرة على مشاجرة المرج الجديدة، وألقي القبض على 15 شخصًا من طرفي مشاجرة المرج، وأغلقت المنطقة المحيطة لمحطة مترو المرج، وتحفظت على كاميرات المراقبة.