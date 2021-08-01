هل يستطيع المشترك نقل عداد الكهرباء إلى مسكنه الجديد؟.. الكهرباء تجيب

يتسأل عدد كبير من المواطنين عندما يتخذ قرارا بنقل مسكنه الحالي إلى مكان آخر، عن جواز إمكانية نقل عداد الكهرباء سواء التقليدي أو مسبق الدفع، إلى محل سكنه الجديد، وهو الأمر الذي أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

المرفق: لا يجوز نقل عداد الكهرباء إلى عين أخرى

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى حيث إنه يكون مختصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها.

الإجراءات والأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء جديد بالوحدة السكنية لأول مرة

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من الإجراءات والأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء جديد بالوحدة السكنية لأول مرة (العقار به وصلة أرضية).

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء

- بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

في حالة النشاط التجاري يضاف الآتي:

- البطاقة الضريبية السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنّه جاري في استخراج التراخيص.

إجراءات التقديم على العداد

- قيام المشترك باستيفاء نموذج الطلب.

- سداد الرسوم وقيمة المقايسة.

- التعاقد على نموذج توريد الطاقة وتركيب العداد.

وفي حالة وجود تيار بالعقار يتم سداد قيمة تأمين الاستهلاك في حال تركيب عداد غير مسبوق الدفع.

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

طريقه تسجيل البيانات

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر «منصة خدمات المواطنين».

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

- في حالة نشاط تجاري يضاف.

- البطاقة الضريبية.

- السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

- إرسال الطلب.