أماكن استخراج شهادات لقاح فيروس كورونا للمسافرين للخارج في دمياط

حال كنت أحد أبناء محافظة دمياط المسافرين للخارج، وتبحث عن أماكن الحصول على شهادات لقاح فيروس كورونا فقد حددت وزارة الهجرة خريطة شاملة لكل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين للعمل بالخارج، بكافة محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة دمياط التي تم تحديد ثلاثة مراكز للحصول على الشهادة، وجاءت كالتالي؛ قسم أول دمياط، ومركز الزرقا، وقسم مدينة دمياط الجديدة.

خفض رسوم استخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج

هذا وقد أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة المجلس على خفض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجنبي، وذلك لتخفيف العبء عن جميع المسافرين.

سعر تحليل الـPCR

حيث يجرى تحليل الـPCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغيرهم مقابل 1600 جنيه.

كيفية الحصول على لقاح فيروس كورونا للمسافرين للخارج

وطالب مجلس الوزراء، المسافرين للخارج بالتسجيل على موقع لقاح كورونا، ثم الحصول على رقم طلب التسجيل، ثم يذهب الشخص لمراكز لقاحات خاصة بأغراض السفر الدولي، في اليوم التالي، وعليه تأشيرة السفر للحصول على اللقاح.

وحددت وزارة الصحة مركز تطعيم المسافرين بدمياط، وهو مركز واحد بعيد عن جميع مراكز التلقيح، ويعد مركز تطعيم المسافرين بمبنى الحجر الصحي بدمياط.