رئيس الأوبرا يفتتح معرض «ألوان 35» للفنان التشكيلي «مدحت مراد» غدا

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض «ألوان 35» للفنان التشكيلي «مدحت مراد»، بقاعة «صلاح طاهر»، غدا الأحد 1 أغسطس 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً.

الفنان مدحت مراد، من مواليد القاهرة 1960، وتخرج من كلية «الفنون الجميلة» بجامعة حلوان عام 1984 قسم ديكور شعبة فنون تعبيرية، وعمل نائباً لرئيس تحرير ومستشارا فنيا لمجلة الإذاعة والتليفزيون، على مدار أكثر من 30 عاماً.

شارك «مراد» في الحركة التشكيلية منذ عام 1986، وأقام العديد من المعارض علي مدار أكثر من 30 عاما في قاعات العرض الخاصة بالدولة والقاعات الخاصة أهمها دار الاوبراالمصرية 2011، و«أتيلييه القاهرة 2016» و«قصر التذوق الفني الإسكندرية 2016» و«ساقية الصاوى 2018».

وحصل الفنان مدحت مراد على الجائزة الأولي من نقابة الصحفيين المصرية 2011 ودرع النقابة 2012 وتحدثت العديد من البرامج التليفزيونية عن مشواره الفني في التليفزيون المصري والفضائيات الخاصة، وأجريت معه لقاءات صحفية عن أعماله وعن الفن التشكيلي فى مصر.