تفاصيل أسعار تذاكر حفل مسار إجباري في دار الأوبرا

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس الجاري، وتقدم الفرقة باقة من أبرز الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني مثل أنا هويت، رغم المسافة، شيروفوبيا، حد تايه، مطلوب حبيب، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري في دار الأوبرا المصرية

وحددت دار الأوبرا أسعار تذاكر حفل مسار إجباري وهي 110 جنيهات، 160 جنيها، 210 جنيهات، 260 جنيها، ويمكن جز الحفل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر حفلات الأوبرا من هنــــــــــــــا.

وأوضح موقع بيع التذاكر عددا من المعايير التي يجب اتباعها عند حضور الحفل وهي، أن يكون الحضور بالملابس الرسمية، وعدم دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات، وأيضا عدم دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، كما تفتح الأبواب لاستقبال الجماهية الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن فريق مسار إجباري، فاجأ جمهوره في حفله الغنائي الذي أحياه يوم 22 يوليو، بتحضير أغنيات جديدة تكون حاضرة خلال الصيف الجاري، وعلمت «الوطن» أن الفريق انتهى فعليا من تسجيل أغلبية أغنيات ألبومه الجديد، والذي سيطرح مع نهاية فصل الصيف الجاري، لكي يكون الألبوم الرابع في رحلتهم الموسيقية الممتدة منذ 16 سنة.

يذكر أن فرقة مسار إجباري من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، حيث تأسست عام 2005 واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية في مالطا، وإيطاليا، وتركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا.