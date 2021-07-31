بخطوات بسيطة.. طريقة التنازل عن عداد الكهرباء من مشترك لآخر

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية لمستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من الممكن التنازل عن عداد الكهرباء من صاحب العداد لآخر في نفس العين.

توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن الإجراء المتبع في تلك الحالة، يحدث من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.

المستندات المطلوبة للتنازل عن العداد من مشترك لآخر

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن المشترك المتنازل إليه يجب أن يتقدم بالمستندات التالية عند توقيع العقد:

- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل

كما أشار الجهاز، إلى أنه يعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء، لافتا إلى أنه في حالة وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل»، يجري إحضار صورة من إعلام الوراثة وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

رسوم نقل ملكية العداد من مشترك لآخر

وحددت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية رسوم نقل ملكية العداد من مشترك لآخر:

أولًا: إذا كان تغيير العداد مسبق الدفع «أبوكارت» بمثله مسبق الدفع تصل الرسوم لـ150 جنيها للعداد الأحادي، فيما تبلغ 1050 جنيها لو كان تغيير العداد قديم «الميكانيكي» بعداد آخر مسبق الدفع «أبوكارت» لعدم وجود عدادات قديمة في المخازن، وجميع ما يجري تركيبه حاليا عدادات مسبقة الدفع.

ثانيًا: تصل قيمة رسوم نقل العداد الثلاثي 1700 جنيه.