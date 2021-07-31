«التموين»: لن نلزم المحال بنسبة تخفيضات للأوكازيون الصيفي

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لن تلزم المحال التجارية التي قررت المشاركة في الأوكازيون الصيفي لعام 2021 بنسبة تخفيض معينة على السلع، وأن لكل محل أن يعلن عن النسبة المخفضة المناسبة له.

وزارة التموين لن تلزم المحال بنسبة تخفيضات محددة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لم تعلن عن نسبة تخفيض إلزامية على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي، مضيفا: «بالرغم من عدم إعلاننا عن نسبة إلزامية للتخفيض، ولكننا نتوقع أن تشارك المحال التجارية بنسبة تخفيض على السلع والمنتجات قد تصل إلى 60% تخفيضا».

وأكد خليل، أن الوزارة أيضا لم تحدد حدا أدنى أو أقصى للتخفيض، قائلا: «بناء على كمية المنتجات المتراكمة لدى التاجر، وبناء على السعر الأصلي لشراء السلعة، وبناء على السعر المباع به قبل التخفيض، يستطيع التاجر هنا الإعلان عن نسبة التحفيض المناسبة له من أجل التخلص من السلع والمنتجات المتراكمة لديه والتي تشغل حيزا بالمخازن لديه».

الأوكازيون ينعش السوق المصرية

وذكر رئيس قطاع التجارة الداخلية، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن التجارة الداخلية تمثل نسبة 21.6% من الناتج الإجمالي للتجارة بمصر، مؤكدا أن الأوكازيون الصيفي أو الأوكازيون الشتوي يؤدي إلى إنعاش للسوق المصرية وإنعاش حركة التجارة به.

توجيهات سياسية بمنع انتشار أي منتج ذي جودة رديئة بالأسواق

وأكد عبد المنعم خليل، أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بمنع انتشار أي منتج ذي جودة رديئة بالأسواق، سيتم التعامل هذا العام مع الأوكازيون بحملات رقابية وتفتيشية مفاجئة.

وعن عدد المحال المتوقع أن تشارك في الأوكازيون الصيفي للعام الجاري 2021، قال خليل لـ«الوطن» إنه متوقع أن تصل عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل، منوها بأن العام الماضي شارك بالأوكازيون الصيفي لعام 2020 عدد 3400 محل تجاري.

وتبدأ فترة الأوكازيون الصيفي لعام 2021 يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس، وتستمر لمدة شهر وتنتهي في 2 سبتمبر المقبل.