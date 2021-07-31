الاثنين.. انطلاق الأوكازيون الصيفي وسط رقابة مشددة على الأسواق

تبدأ المحال التجارية، يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس، الأوكازيون الصيفي لعام 2021، بتخفيضات على المنتجات المباعة، وتستمر فترة الأوكازيون لمدة شهر كامل بحيث تنتهي 2 سبتمبر المقبل، طبقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

رقابة مشدد على الأسواق بداية من الاثنين المقبل

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجه بتشديد الرقابة على المحال التي تقرر المشاركة في الأوكازيون، منوها إلى أنه سيتم انتشار فرق من الوزارة تجوب الشوارع والميادين على مستوى المحافظات للتأكد من التزام المحال بالتخفيضات.

عقوبات المحال المعلنة عن تخفيضات وهمية في الأوكازيون الصيفي

وأكد خليل، أنه سيتم معاقبة المحال التي ستعلن عن تخفيضات وهمية بتهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها طبقا لقانون حماية المستهلك إلى غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مضيفا: "ربما تصل العقوبة إلى غلق المحل المخالف مع مصادرة البضاعة المباعة، حيث أن قضايا التموين طبقا للقانون تقيد باسم جنح أمن دولة طوارئ، وهذا يعني أن المحل المخالف ليس له فرصة للاستئناف أو المعارضة، الأمر الذي تتخوف منه المحال، مما يجعلهم يلتزمون بما تقره الوزارة في هذا الشأن والإعلان عن تخفيضات حقيقية لسلع ذات جودة عالية".

وعن مدى تأكد الوزارة من جودة المنتجات المعروضة، نوه خليل، إلى أن كل سلعة لها مواصفات قياسية طبقا للقانون، مضيفا أن هناك إدارة متخصصة في المنسوجات والملابس يتحرك من خلالها فرق في الشوارع، للتأكد من أن المنتجات المعروضة ليست رديئة، قائلا: "قد تتجه بعض المحال لعرض منتجات رديئة بأسعار مخفضة وهنا سنقف لهم بالمرصاد، حيث نتأكد أولا من الجودة ومدى مطابقة المنتج المعروض للسعر المعلن قبل وبعد التخفيض".

وطبقا لقرار وزير التموين، فإن كل محل يحق له المشاركة في الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين خلال فترة شهر الأوكازيون، والتي تبدأ في 2 أغسطس وتنتهي في 2 سبتمبر 2021.