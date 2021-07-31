الصحة تحدد أماكن وأسعار استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبًا موزعين على محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذه الشهادات مؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

أسعار استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا

وخصصت وزارة الصحة والسكان أسعار وأماكن شهادات استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت الوزارة إن سعر استخراج شهادات معتمدة للحصالين على لقاح كورونا 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، مطمئنة المواطنين بأن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

الصحة تطلق تطبيقا جديدا بمثابة جواز سفر يستخدم فى المطارات

وأشارت الوزارة إلى الاستعداد لإطلاق تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والأيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات.

واستعرضت الوزارة، دور هذا التطبيق، قائلة: «يدخل المسافر بإدال بياناته على التطبيق الذي يتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن هذا التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

شهادة تطعيم لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، كما طالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حال أخذ اللقاح، مؤكدة أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يقلل من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة.