أسماء وعناوين مراكز تطعيم كورونا للمسافرين.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز 125 مكتبا لتطعيم كورونا للمسافرين، وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها أن العمل بهذه المكاتب سينطلق غدا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وجهزت وزارة الصحة والسكان مراكز تطعيم كورونا للمسافرين على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» أسماء وعناوين مراكز تطعيم كورونا للمسافرين في نقاط..

أسماء وعناوين مراكز تطعيم كورونا للمسافرين

- القاهرة

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالمطار

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالكوننتتال

مركز تطعيم كورونا للمسافرين النزهة

الجيزة

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بمديرية الشؤون الصحية

الإسكندرية

الحجر الصحي بميناء الإسكندرية

بورسعيد

مبنى الحجر الصحي ببورسعيد

السويس

مركز تطعيم كورونا للمسافرين ببوتوفيق بالسويس

البحر الأحمر

مركز تطعيم كورونا للمسافرين خلف المستشفى العام

الأقصر

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالحجر الصحي بالأقصر

أسوان

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بميناء السد العالي

أسيوط

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بمكتب الصحة أسيوط الأول

دمياط

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالحجر الصحي

شمال سيناء

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالحجر الصحي بالعريش

جنوب سيناء

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بمكتب صحة الطور

وتابعت أن على المواطنين التسجيل على موقع لقاح كورونا واختيار خانة تطعيم كورونا للمسافرين، ثم يظهر له مراكز المسافرين المتوفرة في هذه المحافظة ثم يختار أحد المراكز لتلقي التطعيم ثم يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة وسيتم إرسال رسالة لهم عبر التليفون المحمول محدد فيها مركز التطعيم، مشيرا أنه لا بد من إحضار الأوراق الخاصة بالمواطن وهي تأشيرة السفر وكذلك تذكرة السفر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الدخول على موقع لقاح كورونا وحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الحالي تحسبا لأي موجة متوقعة.