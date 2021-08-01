جدول حفلات الأوبرا لشهر أغسطس.. أبرزها الهلباوي ومسار إجباري وبلقيس

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الفعاليات والحفلات المقرر اقامتها على مدار شهر أغسطس الجاري والتي تتنوع بين حفلات الإنشاد فضلا عن تقديم عدد من الفنانين حفلات ومن بينهم الفنان محمد محسن وخالد سليم.

وتشمل الحفلات قرابة 19 حفلا تقدم على مسارح الجمهورية، النافورة، المسرح الكبير، معهد الموسيقى العربية، وأوبرا دمنهور.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل وجدول حفلات الأوبرا لشهر أغسطس، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية الفنية التي تقدمها الجريدة على مدار اليوم.

حفل الفنان هانى شاكر

وتبدأ دار الأوبرا حفلاتها يوم 1 أغسطس بحفل للفنان هاني شاكر على مسرح النافورة بسعر 110 جنيها، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد تأجيل حفلة الشهر الماضي بسبب تعرضه لوعكة صحية قبل الحفل مباشرا.

حفل الفنان هشام خرما

وفي 2 أغسطس يحيي الفنان هشام خرما، حفلا موسيقيًا على مسرح النافورة في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر 110 جنيهات.

حفل الفنان محمد محسن

وينتظهر جمهور الأوبرا الخميس الموافق 5 أغسطس الجاري، حفلا على مسرح النافورة الخارجي للفنان محمد محسن والذي يحيه في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر 110 جنيهات.

حفل كوكب الشرق

وبسعر 110 جتيهات أيضا، يقام حفل كوكب الشرق الخميس الموافق 5 أغسطس على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية.

حفل جالا - فرقة اوبرا القاهرة - اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالي

وعلى مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ينتظر الجمهور السكندري حفل جالا - فرقة اوبرا القاهرة - اوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر يبدأ من 45 جنيها.

كما يقام حفل آخر يومي 26 و27 أغسطس الجاري على مسرح النافورة بدار الأوبرا بالقاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر يبدأ من 60 جنيها.

حفل الفنان على الهلباوى وفرقته

ويقدم الفنان على الهلباوي وفرقته حفلا غنائيًا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية الأحد الموافق 8 أغسطس بسعر 45 جنيها على أن يقام الحفل في الثامنة مساءً.

حفل فريق مسار إجبارى

وعلى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يقدم فريق مسار إجبارى حفلا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 11 أغسطس بسعر يبدأ من 110 جنيهات.

حفل الفنانة بلقيس وفرقتها

وتقدم الفنانة اليمينة بلقيس وفرقتها، حفلا عنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم 12 أغسطس بسعر يبدأ من 210 جنيهات، كما أنه يمكن للجمهور من خارج مصر الحجز من خلال رقم 01003537147.

حفل الفنان خالد سليم

ويلتقي جمهور الأوبرا مع الفنان خالد سليم في حفل غنائي على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 12 أغسطس بسعر يبدأ من 110 جنيهات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفل الفنانه كارمن سليمان

وعلى مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ينتظر الجمهور السكندري 15 أغسطس، حفلأ عنائيا للفنانة كارمن سليمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر يبدأ من 110 جنيهات.

حفل ذكرى محمد فوزى

وبسعر يبدأ من 110 جنيهات ينتظر مسرح النافورة الخارجي حفلا غنائيا في ذكرى محمد فوزي يوم 19 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل فرقة وسط البلد

وفي 20 أغسطس ينتظر مسرح النافورة الخارجي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حفلا غنائيًا لفرقة وسط البلد بسعر يبدأ من 85 جنيها.

حفل ساوند تراك

وعلى مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 20 أغسطس، حفل ساوند تراك في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر يبدأ من 85 جنيها.

حفل أوركسترا أوبرا القاهرة

وعلى مسرح النافورة الخارجي بدار الأوبرا ينتظر الجمهور حفل أوركسترا أوبرا القاهرة، موسيقى أفلام يوسف شاهين - قيادة هشام جبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر يبدأ من 85 جنيها وذلك يوم 21 أغسطس الجاري.

حفل الفنان على الحجار وفرقته

كما ويلتقي جمهور الأوبرا بالفنان على الحجار وفرقته في حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 22 أغسطس بسعر يبدأ من 135 جنيها، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفل الفنانة نداء شرارة وفرقتها

وعلى مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية يوم 26 أغسطس يقام حفل الفنانة نداء شرارة وفرقتها، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر يبدأ من 110 جنيهات.

حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى

وفي 28 أغسطس يقام على مسرح النافورة الخارجي بدار الأوبرا بالقاهرة حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى بسعر يبدأ من 60 جنيهاً.

حفل كورال أم النور

وأخيرا يقام على المسرح المكشوف في 29 أغسطس الجاري حفلا لكورال أم النور في تمام الساعة الثامنة بأسعار تبدأ من 60 جنيها.

الأوبرا تشدد على الإجراءات الاحترازية

وفي سياق منفصل، أكدت دار الأوبرا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كعدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات، الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، قياس الحراره بواسطة المختص، الحفاظ على التباعد المجتمعي بوجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وأخيرا يمنع دخول الاطفال الأقل من 7 سنوات حفاظاً على السلامة العامة.