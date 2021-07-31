حملات مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، بقيادة حازم حواس، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالقرى التابعة لها اليوم السبت، وذلك لعودة الانضباط للشارع، حيث تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة في مناطق «الشعراء، وطريق 5 حديث»، برئاسة روضة منير، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى.

رفع إشغالات الباعة الجائلين ومصادرة المضبوطات

وتم تنفيذ حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين للفاكهة والخضار، وكافة صور المخالفات، وتمت مصادرة المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين، وكذا تم إزالة كافة أشكال الفرش المخالف بمنطقة «الترعة الشرقاوية».

تحصيل مستحقات الدولة من النظافة

كما قامت الحملة بتحصيل مستحقات الدولة من النظافة، ورفع الإشغالات المتواجدة بنطاق «السنانية» و«الخياطة»، برئاسة عادل جلال، حيث تم التشديد على رفع كل المخلفات والإشغالات التي تعيق المرور، وذلك في إطار العمل على ضرورة عودة الانضباط للشارع، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، ورفع كافة الإشغالات والمخالفات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحصيل مستحقات الدولة.

إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه

وقامت الوحدة المحلية بإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه «كفر البستان»، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم التعامل الفوري، وذلك بحضور محمد خفاجة، رئيس الوحدة .

إزالة عقار يشكل خطورة داهمة

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة لتنفيذ قرار إزالة عقار يشكل خطورة داهمة، بنطاق قرية «البستان»، على مساحة 45 متراً مربعاً، وذلك بالتنسيق مع قسم الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.