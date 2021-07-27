تنفيذ حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع ساحل سليم بأسيوط

نفذت رئاسة مركز ومدينه ساحل سليم في محافظة أسيوط حملة مرافق مكبرة، اليوم الثلاثاء، حيث تم رفع جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق، وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم، لعدم التعرض للمساءلة القانونية، كما تم إزالة البروزات المخالفة.

وأوضح أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، تم تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة ساحل سليم.

وأضاف «سحيم» أنه تم شن حملة مرافق مكبرة، تم خلالها رفع كافة التعديات على حرم الطريق، ورفع الإشغالات والبروزات أمام المحلات وتند القماش، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة ساحل سليم، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، وبمشاركة نواب المركز ومسئولي الاشغالات، لافتاً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، لما تتسبب فيه من مشاكل مرورية أمام المواطنين والسيارات.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت سابق، على استمرار خطة المحافظة في رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوراع، وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع، من أجل استعادة الانضباط للشارع الأسيوطي، والقضاء على ظاهرة الإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية، لافتاً إلى التنسيق بين رؤساء المراكز وشرطة المرافق لتكثيف الحملات، مع تنفيذ متابعة من الوحدات المحلية، لعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها، تسهيلاً لحركة المرور، مع تحرير محاضر للمخالفين، منوهاً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.