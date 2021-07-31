حققت 3 ملايين جنيه.. «العارف» يستحوذ على ثلث «إيرادات السينمات» أمس

تجاوزت إيرادات الأفلام المعروضة في السينما مساء أمس الجمعة الـ 3 ملايين جنيه، حيث حققت الأفلام الموجودة في دور العرض السينمائي 3 ملايين و476 ألفا و658 جنيها، وتضم قائمة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما 5 أفلام «العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا، أحمد نوتردام، ديدو».

فيلم العارف

تصدرت إيرادات فيلم العارف شباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الجمعة، حيث حقق مليون و809 آلاف و827 جنيها، وهو من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

في المركز الثاني من حيث الإيرادات في شباك التذاكر مساء الجمعة، جاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، بواقع 978 ألفا و943 جنيها، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

مش أنا

في المركز الثالث جاء فيلم «مش أنا» بإيرادات 677 ألفا و758 جنيها، بطولة تامر حسني وحلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

فيلم أحمد نوتردام

وفي المركز الرابع من حيث الإيرادات جاء فيلم «أحمد نوتردام» حيث حقق 9 آلاف و269 جنيها، بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ديدو

وفي المركز الخامس والأخير جاء فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وحقق إيرادات 861 جنيها.