سجل «بنتلي» أعلى ربحية على الإطلاق في النصف الأول من 2021

فقد أعلنت شركة بنتلي موتور عن أداءها لنصف عام 2021، مع مستويات مبيعات وأرباح لا مثيل لها في تاريخ بنتلي موتور الذي يبلغ 102 عامًا.

ويتضمن ذلك ربحًا تشغيليًا قدره 178 مليون يورو، وهو أكبر من أي رقم ربح تم تسجيله عن فترة عام كامل من قبل الشركة، علاوة على ذلك، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 50 % من رقم ما قبل COVID 2019.

وكانت هذه المبيعات متوازنة بشكل جيد بين الطرازات الثلاثة التي تنتجها العلامة التجارية الفاخرة، بنتايجا، والتي باعت 2767 نسخة، كونتيننتال جي تي، والتي باعت 2318 نسخة، وفلاينج سبير، والتي باعت 2063.

وحافظت بنتايجا على موقعها الأول مع وصول السيارة إلى السوق للمرة الأولى، كما تم الإعلان عن طرازات هايبرد و S، ومن المتوقع أن تصل مبيعات Continental GT إلى أرقام قياسية بعد ثلاث سنوات من طرحها.

وساهم إطلاق فلاينج سبير في الصين، التي أصبحت الآن أكبر منطقة مبيعات لشركة بنتلي، في زيادة حصة خط الطراز بنسبة 29٪ من المبيعات العالمية بفضل إضافة محرك V8.

لكن هذه النتائج الإيجابية تأتي على خلفية استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤثر سلبًا على النصف الثاني من العام، ويمكن أن تهدد أرقام COVID-19 المتزايدة في أجزاء كثيرة من العالم الإنتاج المستقبلي في أسوأ الحالات، أو أن ترى المزيد من قيود البيع بالتجزئة التي تشكل خطرًا على المبيعات والمخاطر المالية للتنبؤات.

بناءً على ذلك، قال أدريان هولمارك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Bentley: "تعد هذه النتائج علامة فارقة مهمة في مهمتنا Beyond100، أي أن نصبح الشركة الرائدة في مجال التنقل الفاخر والمستدام بحلول عام 2030".

وأضاف: "لقد عملنا بلا كلل لتحويل مؤسستنا بأكملها من خلال تحسينات الإنتاجية وكفاءة التكلفة، والعائد المكون من رقمين على المبيعات هو التحقق من صحة أننا على الطريق الصحيح لتمكين نموذج أعمال مستدام".

ومن الناحية المالية، بلغت إيرادات بنتلي 1.32 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، ارتفاعًا من رقم ما قبل فيروس كورونا الذي كان 834.8 مليون يورو في عام 2019، وبلغت نتيجة التشغيل 178 مليون يورو.