انطلاق ملتقى شغلني للتوظيف.. يتيح 7 آلاف فرصة

انطلق صباح اليوم السبت الموافق 31 يوليو، ملتقى شغلني للتوظيف، بمنطقة وسط البلد بمبنى الجريك كامبس، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية لتوفير وظائف شاغرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل ملتقى شغلني للتوظيف، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة يوميا لقرائها على مدار الساعة.

ملتقى شغلني للتوظيف

- يقام الملتقى في 28 شارع الفلكي، باب اللوق «مبنى الجريك كامبس».

- يعد هذا الملتقى هو السادس الذي تعقده الشركات.

- يتيح 7 آلاف فرصة عمل للشباب.

- الوظائف مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق.

- المؤهلات المتاحة هي «طب، صيدلة، هندسة، سياحة وفنادق، ومحاسبة».

- الوظائف المتاحة: «شؤون إدارية، خدمة عملاء، فنيين، محاسبين، مبيعات، عمال مخازن، كول سنتر، أمن، كاشير، سائقين، حاسب آلي، وتسويق».

- الشركات المشاركة في الملتقى، هي «أمان، دانون، عوف، وادي دجلة، كرتونة، الشركة الدولية للخدمات البريدية، سايبس، رابيت، المتحدة للخدمات المالية، سمارت جودز، إيجي سيرف، وسبينيس».

- يوفر شغلني تنقلات مجانية للراغبين في التقدم للوظائف، بالتعاون مع تطبيق خزنة، الذي يوفر بدل انتقال لكل المقابلات، من خلال ملتقى شغلني وأن كل ما يقوم به طالب الخدمة هو تحميل تطبيق خزنة، والبحث عن شغلني واستكمال الخطوات، وفقًا لما أعلنه شغلني.

- يشترط الملتقى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية العامة، حفاظا على سلامة المتقدمين للوظائف.

وفي سياق متصل، فإن منصة شغلني الإلكترونية http://Shaghalni.com وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل لجميع التخصصات والمؤهلات، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الإعاقة، وتمكنهم من إنشاء حسابات خاصة بهم يعرضون من خلالها مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم للحصول على فرص عمل مباشرة من الشركات.