رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية رافقة خلالها الدكتور عبد المؤمن شمس عميد الكلية وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

واطمئن رئيس الجامعة، خلال الجولة على توفير كافة وسائل سبل الراحة للطلاب ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد السعيد، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (الأجنبية والعربية)، والشهادات الفنية للطلاب المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي 2020/2021 بها وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.