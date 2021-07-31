محافظ إسكندرية يفاجئ حي المنتزه ثان ويحيل مدير الإشغالات للتحقيق

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة إلى رئيس حي المنتزة ثاني، بإحالة مدير الإشغالات للتحقيق فوراً، وإيقافه عن العمل، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ بشارع 45، في نطاق الحي، اليوم السبت، رصد خلالها العديد من التعديات ومخالفات الإشغالات.

تحذير جميع المحال بالإغلاق الفوري حال تكرار المخالفة

وأمر المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة، محذراً جميع المحال بالالتزام بالحدود المخصصة لها، وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة، تصل إلى الإغلاق الفوري.

جاءت الجولة عقب قيام محافظ الإسكندرية بتفقد أعمال التطوير، التي يجري تنفيذها بمنطقة العصافرة قبلي، باتثمارات تبلغ 244 مليون جنيه، ومتابعة معدل الإنجاز بها.

محافظ الإسكندرية يأمر بالتحفظ على الاشغالات في مخازن المحافظة

ونشرت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بثاً مباشراً للمحافظ أثناء جولته المفاجئة، والتي قرر خلالها التحفظ على جميع الإشغالات في مخازن المحافظة، رافضاً تحويلها إلى مخازن الحي، حتى لا يمكن استرجاعها لهؤلاء الباعة.

وشهد المقطع حالة من الغضب من محافظ الإسكندرية على الباعة الجائلين، وأصحاب المحلات الذين يفترشون بضائعهم في الشارع، وتساءل مستنكراً: «الشارع بقى ملك المحلات ولا أيه؟».

كما أمر المحافظ بتشميع أي محل يقوم بإعادة فرش منتجاته في الشارع مجدداً، بعدما قام بتحذيرهم خلال الجولة، ومصادرة المفروشات الخارجية، موجهاً كلامه لأصحاب المحلات: «اللي مريت عليه همر عليه بكرة تاني، لو لقيت حاجة برة المحل هيتشمع».

وشهدت الحملة إشادة كبيرة من قبل سكان المنطقة الذين طالبوا بتكرار تلك الحملات، من أجل استرداد الشارع للمارة مرة أخرى، فيما طالب البعض بالقيام بتلك الحملات في مناطق باكوس وفيكتوريا التي تشهد إشغالات عديدة.