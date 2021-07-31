إجراءات حاسمة من «مصايف الإسكندرية» ضد مخالفات الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، عن توقيع عدد من الإجراءات القانونية ضد مستأجري الشواطئ بسبب عمليات الاستغلال والاكراميات وبيع التذاكر بأكثر من سعرها، وذلك على هامش جولة تفقدية على العديد من شواطئ القطاع الشرقى، والتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك مع الوصول لذروة موسم الصيف.

شاطئ ادورد الخراط يبيع التذاكر بقيمة مضاعفة

وقال اللواء جمال رشاد، إنه تم المرور علي شاطئ ادورد الخراط والذى حقق مخالفة جسيمة، حيث أن الشاطئ سعر تذكرته عشرة جنيهات وتم بيعها بعشرين جنيها، واستغلال عدم معرفة بعض الرواد بالأسعار وتحصيل مبالغ بغير وجه حق، وعلى الفور تم ارجاع المبالغ المحصلة بدون وجه حق للرواد.

فرض اكراميات على رواد الشواطئ

واضاف رشاد في بيان، أن ذلك الشاطئ قد حقق مخالفة أخرى وهي فرض اكراميات على الرواد، وتم ارجاع المبالغ غير المستحقة للرواد، مع تحرير مذكرة للعرض على المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ولفت إلى أنه تم المرور علي شاطى بحري المميز وحقق الشاطئ مخالفة فرض اكراميات على الرواد وتم ارجاع المبالغ المحصلة دون وجه حق للرواد وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستاجر الشاطئ.

كما تم المرور على شاطئ المندرة السياحى «طاحونة المندرة»، حيث لوحظ عدم تناسب عدد دورات المياه مع عدد رواد الشاطئ، ليتم توجيه مستأجر الشاطئ بتقديم طلب لزيادة عدد دورات المياه، ليقل الضغط على دورات المياه الحالية.

حملة اعرف حقك على شواطئ الإسكندرية

كما تم توزيع «فلايرز» حملة «اعرف حقك»، الموضح به تقسيمات الشواطئ لصيف 2021 وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول وأرقام الشكاوي، فيما تم التأكيد والتنبيه اثناء المرور علي مجانية إستخدام دورة المياه وكذلك غرف تغيير الملابس، حث المواطنين ضرورة عدم الإستجابة لمحاولات فرض الإكراميات علي الشواطئ.

وتم التنويه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي بوابات الشواطئ، لسهولة الإبلاغ عن اية تجاوزات من مستأجري الشواطئ وعمالهم.