سفيرة كولومبيا من الإسكندرية: تخفيض تكلفة دخول 10 منتجات مصرية

أعلنت السفيرة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، عن قيام وزارة التجارة والصناعة المصرية بتقديم 10 منتجات مصرية إلى كولومبيا، لدخولهم إلى السوق الكولومبي، مع تخفيض تكلفة إجراءات الدخول على تلك المنتجات، فيما لم تكشف عن تفاصيل تلك المنتجات.

جاء ذلك خلال حضور سفيرة كولومبيا في مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اليوم الخميس، برفقة المستشارة التجارية هنا شكري، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

المنتجات التي تصدرها كولومبيا إلى مصر

وأضافت سفيرة كولومبيا أن أهم المنتجات التي تصدر من كولومبيا إلى مصر، هي منتجات البن والأرز والأفوكادو والأناناس والمشروم، إضافة إلى اللحوم الكولومبية، مؤكدةً أنها أفضل وأرخص من اللحوم البرازيلية.

كما قدمت نبذة عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مؤكدة أهمية زيادة عدد المنتجات المتبادلة سواء الاستيراد أو التصدير، لتنشيط الاستثمارات وخلق فرص بين البلدين.

أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والسياحية، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية، وأشرف أبو إسماعيل، وأشرف الجزايرلي، والدكتور عمر الغنيمي، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، والبديوي السيد، وبسنت قاسم، مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤون أوروبا والأمريكتين.