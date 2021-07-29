احذر «العوامة والجلابية» القاتلة.. تسبب الغرق بشواطئ الإسكندرية

كشف الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الغوص والإنقاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، عن أسباب عديدة كانت وراء ارتفاع أعداد حالات الغرق، التي بلغت حوالي 18 حالة خلال أيام عيد الأضحى على شواطئ الإسكندرية فقط، حيث أرجع ذلك لرغبة المواطنين في النزول رغم ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة.

وأضاف «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أن ارتداء العوامات في ظل ارتفاع الأمواج، يساعد على سحب الأطفال داخل أعماق المياه، ما يتسبب في غرق من يرتديها، أكثر من كونها تمثل وسيلة حماية.

الجلابية تقلل من قدرة العوم 50%

وأوضح أن ارتداء «الجلابية» من قبل الرجال أو النساء، يسبب أيضاً عملية سحب وإعاقة لعملية العوم، ما يؤدي إلى بعض حالات الغرق، كما أن ارتداء تلك الملابس تقلل من القدرة على العوم بنسبة 50% في حال كان مرتديها متمكن من العوم بنسبة 100%، مؤكداً على ضرورة ارتداء ملابس المياه خلال العوم.

الحواجز تسبب خطر على حياة المصطافين

كما حذر من العوم بجوار الحواجز الخرسانية، التي قد تجذب أجسادهم إلى الداخل، وتعيقهم من الخروج وتسبب لهم الغرق، بينما شدد على عدم الصعود عليها والقفز من أعلاها، خوفاً على السقوط على إحدى الصخور قد تسبب مصرعه.

عدم التوغل في مياه البحر

وشدد على عدم التوغل في مياه البحر والاكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب في حال ارتفاع الأمواج، بينما يفضل عدم النزول في حال كانت الرايات حمراء، حفاظا على سلامتهم، كما أكد على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، مع التشديد على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما عليهم لانعدام الرؤية، وانتهاء عمل فرق الإنقاذ فيما طالب من المصطافين الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظا علي حياتهم، وإخلاء مياه البحر متي طلب منهم ذلك.