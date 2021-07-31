من هو زوج نيللي كريم؟.. شقيق لاعب اسكواش عالمي

من هو زوج نيللي كريم؟، سؤال يتكرر في الفترة الأخيرة بعدما انتشرت، مساء أمس، أنباءً تفيد بارتباط الفنانة نيللي كريم، وهذا ما أكدته الأخيرة، لـ«الوطن»، موضحة أنها تحب «عنصر المفاجأة» لجمهورها لذلك تتحفظ على ذِكر هوية خطيبها وزوجها المستقبلي.

وقالت نيللي، لـ«الوطن»، إنها ستحتفل بعقد قرانها الشهر المقبل، وذلك بسبب انشغالها بالتحضير لتصوير أحد المشاريع الخاصة بها.

من هو زوج نيللي كريم؟

وتوصلت «الوطن» لتفاصيل عقد القران وهوية العريس المنتظر، والعريس هو هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق، وشقيق لاعب الاسكواش العالمي رامي عاشور، وتعرف على نيللي قبل فترة قليلة وظهر معها في بعض المناسبات العامة كحفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، بالإضافة إلى حفل زفاف المخرج عمرو سلامة ووقتها رقص الثنائي سويا على نغمات بعض الأغاني.

ودعت نيللي عددا من أصدقائها المقربين للزفاف يوم 16 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون في إحدى المدن الساحلية، ووجهت نيللي الدعوة حتى الآن إلى كل من مصطفى قمر وإدوارد ومحمد سامي وأكرم حسني التي التقت بهم في الساحل الشمالي، إضافة إلى أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني، مثل آسر ياسين وجمال ومدحت العدل وكاملة أبو ذكري، وغيرهم من المقربين لها.

وكانت نيللي كريم انفصلت عن خطيبها إسلام عمر قبل 4 أشهر بعد ارتباط لم يدم فترة طويلة، ونيللي كريم تستعد في الوقت الحالي لاستكمال باقي مشاهدها في فيلم «العميل صفر» مع أكرم حسني ومحمد سامي، بالإضافة إلى فيلم «200 جنيه» التي تظهر به كضيفة شرف مع هاني رمزي وإسعاد يونس وأحمد السعدني وغيرهم من النجوم الآخرين.

وحتى الآن لم تحدد نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني القادم من عدمه، وخاصة أن آخر مسلسل لها لم يحقق النجاح التي كانت تأمله مقارنة بمسلسل «بـ100 وش».