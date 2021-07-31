حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والحفاظ على الأرواح

نفذت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية على الطريقة السريعة، شملت طرق «الإسكندرية الصحراوي، العلمين الصحراوي، والساحل الشمالي»، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والمحاور لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.

واستهدفت الحملات تحقيق الانضباط المروري للحفاظ على أرواح المواطنين من مرتادي الطرق، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط الحركة المرورية على تلك الطرق، وضبط العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة إلى جانب مخالفات شروط الأمن، وضبط السيارات المخالفة للتصميم الأصلي للسيارة، وتم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وتقديم المساعدة للمواطنين من قائدي السيارات.

وتهيب وزارة الداخلية المواطنين مرتادي الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم ضبطها، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.